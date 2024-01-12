Oyuncu Sevil Uyar anne oldu

2004'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında beşinci olan Sevil Uyar, 2014 yılında Levent Kılıç ile dünyaevine girmişti.

KIZI VE OĞLUYLA POZLARINI PAYLAŞTI

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, aralık ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Sevil Uyar, kızı Venüs ve oğlu Marsel ile hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Ünlü isim, paylaşımına "Venüs ve Marsel'im.Dualarınızı ve maşallahınızı alalım arkadaşlar" notunu düştü.

