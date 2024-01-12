Oyuncu Sevil Uyar anne oldu

Türkiye eski güzeli, oyuncu Sevil Uyar'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Sevil Uyar anne oldu

2004'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında beşinci olan Sevil Uyar, 2014 yılında Levent Kılıç ile dünyaevine girmişti.

KIZI VE OĞLUYLA POZLARINI PAYLAŞTI

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, aralık ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Sevil Uyar, kızı Venüs ve oğlu Marsel ile hastanede çekilen fotoğraflarını hesabından paylaştı. 

Ünlü isim, paylaşımına "Venüs ve Marsel'im.Dualarınızı ve maşallahınızı alalım arkadaşlar" notunu düştü.

Oyuncu Sevil Uyar anne oldu - 1

"GEÇ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Uyar, hamileliğini 27 Nisan 2023  tarihinde öğrendiğini "Yeşili boşuna sevmiyormuşum demek uğur getirdi. Bu fotografta daha cok yeniyiz ama simdi 36 hafta olduk şükür geç paylaşmak istedim" ifadeleriyle duyurmuştu.

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