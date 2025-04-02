Oyuncu Taner Rumeli nişanlandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tekirdağ’da yapılan isteme töreni sonrası aile arasında yüzükler takıldı. Taner Rumeli ile Ceyda Âşık’ın nişan töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Afili Aşk, Bizim Evin Halleri, İnadına Aşk gibi projelerle tanınan Taner Rumeli, evleniyor. Ünlü oyuncu, 13 yıldır aşk yaşadığı Ceyda Âşık’la evlilik yolunda ilk adımı attı.

BU YAZ EVLENMEK İSTİYOR

Öte yandan Taner Rumeli, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda bu yaz evlenmek istediğini söylemiş ve Ceyda Âşık ile tanışma hikayesini anlatmıştı.

Rumeli, “Ceyda diziden beni izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi bugünlere kadar geldik" demişti.