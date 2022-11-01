Oyuncu Tim Roth’un oğlu Cormac Roth 25 yaşında hayatını kaybetti

Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi Quentin Tarantino filmlerinin yanı sıra birçok Hollywood yapımında yer alan İngiliz oyuncu Tim Roth evlat acısı yaşıyor.



Usta oyuncunun kanserle mücadele eden 25 yaşındaki oğlu Cormac Roth yaşamını yitirdi.

"AİLESİNİN KOLLARINDA YAŞAMA VEDA ETTİ"



Yapılan açıklamada, "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti" denildi.



Roth, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda, "Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Unutmayın yaşam kısa, o yüzden yaşadığınız ve nefes aldığınız sürece sevdiğiniz şeyi yapın" mesajını yazmıştı.

