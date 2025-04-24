Oyuncu Tolgahan Sayışman: Babam bir süredir yoğun bakımdaydı

Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çiftin 2021 yılında da kızları Alina dünyaya geldi.



Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan 43 yaşındaki Sayışman, sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Ünlü oyuncu "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." diyerek sağlık çalışanlarına ve kalp doktoruna teşekkür etti.