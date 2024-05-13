Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı yıkıldı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen şaşkına döndü.

