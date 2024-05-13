Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı yıkıldı

Şişli’de bir sokakta bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, diğer binadaki ünlü oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı yıkıldı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen şaşkına döndü.

Oyuncu Tufan Gökpınar'ın evinin duvarı yıkıldı - 1

DUVAR YENİDEN ÖRÜLDÜ

Olayın ardından Çağla Taşdelen yaşananları kayda aldı. Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...