Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi: Ameliyat için dua istedi

"Adanalı" dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi. Acil olarak ameliyata alınacağını duyuran ünlü isim, sevenlerinden dua istedi.

Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi: Ameliyat için dua istedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitti.

Muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınacağını öğrenen Özbudak'ın, kısmi felç geçirdiği ortaya çıktı.

Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi: Ameliyat için dua istedi - 1

"AYAĞIMDA KISMİ FELÇ OLUŞMUŞ"

Sevenlerinden dua isteyen Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi: Ameliyat için dua istedi - 2

Ünlü isim, sözlerine "Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah" diye devam etti.

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