Oyuncu Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi: Ameliyat için dua istedi

"AYAĞIMDA KISMİ FELÇ OLUŞMUŞ"

Sevenlerinden dua isteyen Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" ifadelerini kullandı.