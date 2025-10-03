Oyuncu Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu
Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği ve esnafı tehdit ettiği iddiasına yönelik soruşturmada 11 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.
Yıllar önce Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini oynayan ve şöhreti yakalayan oyuncu Ufuk Bayraktar, 20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği iddiasıyla gündem oldu.
İşletme sahibinin durumu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı.
İddianamede; Bayraktar’ın iş yeri sahibinden koruma adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği anlatıldı. Günler sonra yeniden mekana gelen ve sinirli olduğu söylenen Ufuk Bayraktar'ın Ahmet P.’den olumsuz yanıt alınca "Seni burada barındırmayacağım, görürsün" diyerek mekan sahibine saldırıp yumruk attığı ileri sürüldü.
MEKAN SAHİBİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Müşteki Ahmet P.’nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçti.
Buna rağmen iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.
11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede; şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın "iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan 7’şer yıl 6’şar aydan 11’er yıl 3’er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
RAMİZ DAYI KARAKTERİNİN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRDI
12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ufuk Bayraktar, liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmemiş, babasının Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başlamıştır.
Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, ardından oyunculuğa adım attı.
"Bekleme Odası" ve "Kader" gibi yapımlarda rol alan Ufuk Bayraktar, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmıştır.
Bu rolle şöhreti yakalayan ünlü isim, Dayı filmlerinde de boy gösterdi.
