Oyuncu Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu

Yıllar önce Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini oynayan ve şöhreti yakalayan oyuncu Ufuk Bayraktar, 20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği iddiasıyla gündem oldu.

İşletme sahibinin durumu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik soruşturma tamamlandı.

İddianamede; Bayraktar’ın iş yeri sahibinden koruma adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği anlatıldı. Günler sonra yeniden mekana gelen ve sinirli olduğu söylenen Ufuk Bayraktar'ın Ahmet P.’den olumsuz yanıt alınca "Seni burada barındırmayacağım, görürsün" diyerek mekan sahibine saldırıp yumruk attığı ileri sürüldü.