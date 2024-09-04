Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı 44 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti

Oyuncu Umut Avcı 44 yaşında hayata veda etti. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesabında oyuncunun vefat haberi duyuruldu:

"İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız UMUT."

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