Oyuncu Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi

Oyuncu Umut Kurt, sanat yönetmeni nişanlısı Melisa İnci ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi

Haberler 13.09.2022 - 11:36

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşımlar

Oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan ilk paylaşımlar

Category
Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar

Sınırdışı edilen yıldız tenisçi Novak Djokovic için yeni karar

Category

Oyuncu Umut Kurt, geçtiğimiz bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlendi.

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girdi. Kurt ile İnci, nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döktü.

İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. 40 yaşındaki oyuncu tören öncesi "Ben bugün damat oluyorum" mesajını sosyal medyadan yayınladı.

Melisa İnci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı şarkıcı Zeynep Bastık yaptı.

Oyuncu Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi - 1

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...