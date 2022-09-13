Oyuncu Umut Kurt ile Melisa İnci evlendi

Oyuncu Umut Kurt, geçtiğimiz bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci ile evlendi.



Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, dünyaevine girdi. Kurt ile İnci, nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döktü.



İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. 40 yaşındaki oyuncu tören öncesi "Ben bugün damat oluyorum" mesajını sosyal medyadan yayınladı.



Melisa İnci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı şarkıcı Zeynep Bastık yaptı.