Oyuncu ve tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu hamile olduğunu duyurdu. Hamilelik pozları veren Tuğutlu yaptığı açıklamada, "Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile" dedi.

Oyuncu ve tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık

Haberler 14.09.2022 - 11:27 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 14:47

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'Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğruladı.

32 yaşındaki oyuncu eyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı.

CİNSİYETİ DE AÇIKLADI

2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düştü.

Oyuncu ve tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık - 1
Tuğutlu, eşi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz temmuz ayında Almanya'da evlenmişti.

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