Oyuncu ve tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu anne oluyor: Yolu yarıladık

'Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğruladı.



32 yaşındaki oyuncu eyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı.



CİNSİYETİ DE AÇIKLADI



2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düştü.

