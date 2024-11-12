Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı: Ayrıldı ellerimiz

Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar hayatını kaybetti.

Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı: Ayrıldı ellerimiz

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeliz Doğramacılar, babasının elini tuttuğu kareyi "Ayrıldı ellerimiz" notuyla paylaştı.

Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı: Ayrıldı ellerimiz - 1

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...