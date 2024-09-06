Oyuncu Alina Boz'dan hamilelik iddialarına yanıt

Geçtiğimiz aralık ayında Umut Evirgen ile nikah masasına oturan Alina Boz hamilelik iddialarına son noktayı koydu.

Oyuncu Alina Boz'dan hamilelik iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, 90 kişilik küçük bir törenle Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti. Yer aldığı projelerde sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Alina Boz'un hamile olduğu iddia edildi.

2. Sayfa'ya konuşan Boz, "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" dedi.

Oyuncu Alina Boz'dan hamilelik iddialarına yanıt - 1

Boz, oyunculuğu bıraktığı yönündeki haberlerle ilgili ise "Aşk olsun. Tabii ki oyunculuğa döneceğim. Yeni okuduğum projeler var" dedi.

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