Oyuncu Aslıhan Malbora 10 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Yaban Çiçekleri, Kübra, Darmaduman ve Üç Kuruş gibi yapımlarla tanınan Aslıhan Malbora, sevgilisi Metin Temel ile yollarını ayırdı.

Oyuncu Aslıhan Malbora 10 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora 10 yıllık sevgilisi Metin Temel‘le yollarını ayırdı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Malbora 18 yaşından beri mühendis Temel’le beraberlik yaşıyordu ve sevgilisiyle mutluluk karelerini sosyal medya sayfasından paylaşıyordu.

Oyuncunun ilişkisinin 4 ay önce bittiğini öğrenildi. Aslıhan Malbora, Metin Temel’le olan bütün fotoğraflarını kaldırırken, Temel’in ise hiçbir fotoğrafını silmemesi dikkat çekti.

Oyuncu Aslıhan Malbora 10 yıllık sevgilisinden ayrıldı - 1

Aslıhan Malbora, Lefter filminin başrol kadın yıldızı Meri’ye hayat verecek.

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