Oyuncu Orhan Aydın: Çocuğumun annesi enkazdan kurtuldu, sıra kızımda

Tiyatrocu Orhan Aydın Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerinin yıkıldığını duyurmuştu. Enkaz altında olan kızı ve annesi için yardım isteyen ünlü isim, güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Orhan Aydın: Çocuğumun annesi enkazdan kurtuldu, sıra kızımda

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; , Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Tiyatrocu Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” diye seslendi.

Oyuncu Orhan Aydın: Çocuğumun annesi enkazdan kurtuldu, sıra kızımda - 1

Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

Oyuncu Orhan Aydın: Çocuğumun annesi enkazdan kurtuldu, sıra kızımda - 2

"SIRA KIZIMDA"

Ardından yeni bir paylaşım daha yapa Aydın, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Orhan Aydın: Çocuğumun annesi enkazdan kurtuldu, sıra kızımda - 3

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