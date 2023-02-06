Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında olan kızı için yardım istedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. Deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.



Tiyatrocu Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” diye seslendi.

Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.