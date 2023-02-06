Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında olan kızı için yardım istedi

Tiyatrocu Orhan Aydın Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurdu. Ardından evlerinin yıkıldığı haberini paylaşan Aydın, enkaz altında olan kızı ve annesiiçin yardım istedi.

Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında olan kızı için yardım istedi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; , Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi. nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı var.

Tiyatrocu Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” diye seslendi.

Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında olan kızı için yardım istedi - 1

Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

Oyuncu Orhan Aydın enkaz altında olan kızı için yardım istedi - 2

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