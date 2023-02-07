Oyuncu Orhan Aydın: Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz, artık dayanma gücüm kalmadı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay da etkilenen bu iller arasında yer alıyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıklamıştı. Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” diye seslendi.

Oyunca daha sonra kızı ve eski eşinin adresini yazarak, enkaz altında olduklarını söyledi ve "İmdat!" diyerek yardım istedi.

"SIRA KIZIMDA"

Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Aydın, güzel haberi takipçileriyle paylaştı. Eski eşinin enkazdan kurtulduğunu duyuran Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış. Sıra kızımda (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" ifadelerini kullandı.

"KIZIM ENKAZDAN SES VERİYORMUŞ"

Eski eşinin enkaz altından çıktığını duyurduktan sonra bir paylaşım daha yapan Orhan Aydın, "Kızım enkazdan ses veriyormuş. Destek olun canlar. Lütfen" dedi.

"ONSUZ OLMAZ, DUYDUNUZ MU?"

Gece boyunca Twitter'dan paylaşımlarına devam eden Aydın, "24 saat oldu. Kızımın olduğu yere yeni ekipler gitti. Umudum kahır. Hatay ölüm kenti olmuş. İnsanlarımız çaresiz ve yalnız. Ülkem ağlıyor. Canlarını arayan tüm insanlık gibi ben de kızımı istiyorum. Onsuz olmaz. Duydunuz mu?" diye yazdı.

Oyuncu son olarak, "Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış. Beton kesci lazım. İmdatttt!" diye yazdı ve kızının Hatay'daki adresini yazdı.

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"ACIM VE KEDERİM TARİFSİZ"

Yeni bir paylaşım yaparak henüz kızına ulaşamadıklarını belirten Orhan Aydın, "Kızıma ulaşmaya çalışıyoruz..enkazın altında ve üstünde büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı. Yüreğim ağlıyor, ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kederim tarifsiz. Haydi be canım... Haydi kiraz gülüşlüm. Diren" ifadelerini kullandı.