Oyuncu Vincent Gallo'ya taciz suçlaması

ABD'li oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo, The Policeman filminin oyuncu seçim sürecinde kadınları rahatsız eden ifadeler kullanmakla suçlanıyor.

Oyuncu Vincent Gallo'ya taciz suçlaması

ABD'li oyuncu ve yönetmen Vincent Gallo, Hollywood dünyasında oldukça tanınan bir isim. Gallo, The Policeman filminin oyuncu seçim sürecinde birkaç kadına uygunsuz sözler söylemekle suçlanıyor.

62 yaşındaki Gallo'nun kadınlara cinsel içerikli ve rahatsız edici sözler sarf ettiği iddia edildi. The Guardian'ın haberine göre, olay geçtiğimiz yılın kasım ayında yaşandı.

Oyuncu Vincent Gallo'ya taciz suçlaması - 1

İddialar üzerine SAG-AFTRA (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) tarafından soruşturma başlatıldı. SAG-AFTRA temsilcisi, soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi.

Jordan Gertner tarafından yazılıp yönetilen film, James DeAngelo adındaki bir seri katili konu alıyor. Film çekimleri geçtiğimiz ay başladı. Yönetmenliğini yaptığı 2003 yapımı The Brown Bunny filmiyle tanınan Gallo, filmde James Franco ile başrolleri paylaşıyor.

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