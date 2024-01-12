Oyuncu Vincent Gallo'ya taciz suçlaması

İddialar üzerine SAG-AFTRA (Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu) tarafından soruşturma başlatıldı. SAG-AFTRA temsilcisi, soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi.

Jordan Gertner tarafından yazılıp yönetilen film, James DeAngelo adındaki bir seri katili konu alıyor. Film çekimleri geçtiğimiz ay başladı. Yönetmenliğini yaptığı 2003 yapımı The Brown Bunny filmiyle tanınan Gallo, filmde James Franco ile başrolleri paylaşıyor.