Ozan Akbaba Emir Gardaşov karakteriyle Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde: Ozan Akbaba kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Emir Gardaşov karakterini canlandıracak isim belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Emir Gardaşov'u canlandıracak.



OZAN AKBABA KİMDİR?



Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.



