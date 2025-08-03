Ozan Akbaba'dan eşi Buket Akbaba'ya: Seviyorum
Uzak Şehir dizisiyle adından söz ettiren Ozan Akbaba, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle gündemden düşmüyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü kutladı.
Eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Ozan Akbaba, "İyi ki, seviyorum" notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
2017 YILINDA EVLENDİLER
Ozan Akbaba ve Buket Arıkan 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin Ozan Ali isimli bir çocuğu bulunuyor.
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