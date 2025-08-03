Ozan Akbaba'dan eşi Buket Akbaba'ya: Seviyorum

Daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kasaba Doktoru gibi yapımlarda rol alan Ozan Akbaba, şimdilerde Uzak Şehir dizisiyle gündemden düşmüyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşi Buket Akbaba'nın doğum gününü kutladı.