Ozan Doğulu: Kızım Arya amcasına vokal yapacak

Ozan Doğulu, "Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere... Babalığı bilmiyorsun ama bir şekilde içgüdüyle yapıyorsun. Kızlara göre eğlenceli bir babayım" dedi.

"ARYA 17 OLDU"

Ünlü isim, sözlerine "Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak. Bunlar bana da değişik duygular" diye devam etti.