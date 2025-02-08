Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan'dan Beren Saat'e övgüler
Ozan Doğulu ile aşk yaşayan Hera Aslan, Kenan Doğulu'nun eşi Beren Saat'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.
Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan’ın, Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat hakkındaki sözleri gündem oldu. gündem oldu. Gel Konuşalım programına konuk olan Aslan, özel günlerinde ilk Beren Saat’in kendisine mesaj attığını, çok nazik ve kibar biri olduğunu ifade etti.
Aslan konuşmasında, “Özel günlerimde ilk Beren mesaj atar öyle söyleyeyim. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Çok ince düşüncelidir. Hediyemi ilk o alır mesela” ifadelerine yer verdi.
HERA ASLAN KİMDİR?
Asıl ismi Kübra Hera Aslan olan yıldız, televizyon kanallarında sunuculuk yapmıştır. Aslan, aslen Malatyalıdır. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Hera Aslan, 2009 yılında Miss Beauty Of Turkey’e katılarak ikinci olmuştur.
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