Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan'dan Beren Saat'e övgüler

Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan’ın, Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat hakkındaki sözleri gündem oldu. gündem oldu. Gel Konuşalım programına konuk olan Aslan, özel günlerinde ilk Beren Saat’in kendisine mesaj attığını, çok nazik ve kibar biri olduğunu ifade etti.

Aslan konuşmasında, “Özel günlerimde ilk Beren mesaj atar öyle söyleyeyim. Çok nezaketli, çok kibar bir kızdır hatta gördüğümde de çok mutlu olurum. Çok ince düşüncelidir. Hediyemi ilk o alır mesela” ifadelerine yer verdi.

