Ozan Orhon dedesi Tekin Akmansoy'u andı: Sana layık bir torun olmaya devam edeceğim

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon, Türk sineması ve tiyatosunun usta isimlerinden olan dedesi Tekin Akmansoy'u andı. Dedesini ölüm yıl dönümünde anan Orhon sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı.

"Sevgili dedemi vefatının 11. yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum. O sadece benim dedem değil Türk Tiyatrosu'nun büyük meddahı ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi 'nöri kantar'... Büyük usta... Dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun. Merak etme senin adına layık bir torun olmaya devam edeceğim"

