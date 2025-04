Özcan Deniz annesiyle ilgili konuştu: Bayramda aramadım

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz 'in ağabeyi Ercan Deniz ile küslüğü sonrası annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşiyle de arası açılmıştı.

"BÜTÜN SUÇLAR SANA AİT"

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda sessizliğini bozmuş ve "Çok şükür ki tertemizim" diyerek ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü.



Ünlü isim, sosyal medya hesabından "Korkutarak ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun.Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın.Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın" açıklamasını yapmıştı.