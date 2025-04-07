Özcan Deniz annesiyle ilgili konuştu: Bayramda aramadım

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile küslüğü sonrası annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşiyle de arası açılmıştı. Ağabeyi ve annesinin kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan ve geçtiğimiz haftalarda anjiyo olan Özcan Deniz, objektiflere yansıdı.

2. Sayfa'nın haberine göre; ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı’nda annesini arayıp aramadığı sorusunu yanıtladı.



52 yaşındaki Özcan Deniz “Yok, aramadım. Teşekkür ediyorum” diyerek uzaklaştı.

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"BÜTÜN SUÇLAR SANA AİT" Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda sessizliğini bozmuş ve "Çok şükür ki tertemizim" diyerek ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü.



Ünlü isim, sosyal medya hesabından "Korkutarak ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun.Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait. Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım. Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın.Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın" açıklamasını yapmıştı.



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"SANA RAĞMEN ÖRDÜM BU KARİYERİ" "Benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir 'adamsın'. Neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum). 'Ekmeğimle oynadı' cümlen bu yüzden" diyen şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:



"Madem ben yiyemiyorum kendisi de karısı da çocuğu da yiyemesin diyorsun. O yüzden ekranlarda 'Benim param yok ama o hala kazanıyor' diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin. Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temize çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım" diyen şarkıcı "Suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. 'Beni bitirmek'. Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İlahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun."