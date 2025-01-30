Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor: Sosyal medya hesapları elinden alındı
Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süre önce ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırmış ve ortağı olduğu Deniz Film şirketini devretmişti.
"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE..."
Özcan Deniz, yeni açıklamasıyla gündem oldu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Özcan Deniz, X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurdu.
Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.
AĞABEYİ DAVA AÇTI
Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz Gel Konuşalım'a konuştu. Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'e dava açtığını duyurdu.
"BU UĞURDA KANIM BİLE DÖKÜLDÜ"
Öte yandan geçtiğimiz ay bir açıklama yapan Özcan Deniz, "Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.
Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah. Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın.
Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle..."
"ÇEKİRDEK AİLEMİ KORUMAYA ALIYORUM"
Deniz sözlerini "Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyerek eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun" diye noktalamıştı.
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