Özcan Deniz ile ağabeyi arasında sular durulmuyor: Sosyal medya hesapları elinden alındı

Ünlü isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

"BU UĞURDA KANIM BİLE DÖKÜLDÜ"

Öte yandan geçtiğimiz ay bir açıklama yapan Özcan Deniz, "Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.

Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah. Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın.



Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle..."