Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan deprem sonrası çadırlı önlem

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Depremlerin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi.

"BAŞARAMADILAR"

Öte yandan ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda eşi Samar Dadgar'ın paylaşımına yaptığı yorumla adından söz ettirmişti.

Deniz, eşinin fotoğraflarına "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz" şeklinde yorum yapmıştı.