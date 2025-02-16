Özcan Deniz'den annesi Kadriye Deniz’in iddiaları sonrası ilk paylaşım

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bu kez de annesiyle karşı karşıya geldi.

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı ve koruma talep etmiş, mahkeme süreci başlamıştı.



DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aile içinde tansiyon yükselirken Özcan Deniz'den manidar bir paylaşım geldi. Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Enfal Suresi’nin 30'uncu ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt verdi.

Ayette; "Hani o inkâr edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır" ifadeleri yer aldı.

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