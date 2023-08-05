Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi

Bodrum'da konser veren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kendisini dinleyen Orhan Gencebay'ın doğum gününü sahnede kutlayıp sanatçının şarkılarını seslendirdi. Programda, Gencebay için pasta kesildi.

Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda sahneye çıkan şarkıcı ve oyuncu , şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Deniz, misafirlerini zaman zaman hareketli parçalarıyla coşturdu, bazen de romantik şarkılarla hüzünlendirdi.

Gecenin konuğu ise arabesk müziğinin sevilen ismi 'dı. Önceki akşam doğum günü olan Gencebay'a sürpriz yapıldı.

Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi - 1

Özcan Deniz, sanatçıya yönelik tebrik ve övgü dolu sözlerinin ardından kendisinin de "Orhan Gencebay Bir Ömür" albümünde söylediği "Vazgeç Gönlüm" ve "Bir Teselli Ver" şarkılarını seslendirerek, Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte kesti.

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