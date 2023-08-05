Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a sahnede doğum günü sürprizi

Özcan Deniz, sanatçıya yönelik tebrik ve övgü dolu sözlerinin ardından kendisinin de "Orhan Gencebay Bir Ömür" albümünde söylediği "Vazgeç Gönlüm" ve "Bir Teselli Ver" şarkılarını seslendirerek, Gencebay'ın doğum gününü kutladı. Orhan Gencebay, kendisi için hazırlanan pastayı hayat arkadaşı Sevim Emre ile birlikte kesti.

Orhan Gencebay'dan 12 yıl aradan sonra ilk albüm Haberi Görüntüle