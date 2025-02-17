Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz'in hastanelik olduğunu duyuran Samar Dadgar ateş püskürdü
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Son olarak karşılıklı şiddet iddialarıyla haberlere konu olan Deniz ailesi üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Anne Kadriye Deniz'in açıklamaları sonrası Sibel Semerci, ağabeyi Ercan Deniz'i suçladı. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu, eşi Samar Dadgar ise ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardeşleriyle gerginliği sonrası sosyal medyadan göndermeli paylaşımlar yapan Özcan Deniz, tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
"SAMAR'A DOKUNMADIM"
Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.
Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.
Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.
"DAVA AÇAN TARAF ERCAN DENİZ DEĞİL, ÖZCAN DENİZ"
Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci, canlı yayına bağladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e..."
"Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti" diyen Sibel Semerci, "6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor" dedi.
"ÖZCAN BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Ardından canlı yayına bağlanan Ercan Deniz ise "Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan'ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak" ifadelerini kullandı.
SAMAR DADGAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz hastanelik oldu. Samar Dadgar ise eşinin ailesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:
"Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcana bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin.Hepinizi... Hepinizi..."
DEMET AKALIN'DAN DENİZ'İN AİLESİNE: AYIPTIR
Şarkıcı Demet Akalın da Özcan Deniz'in hastanelik olması üzerine tepkisiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının ailesine "Sussanız mı acaba ayıptır ya" sözleriyle seslendi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Özcan Deniz