Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz sessizliğini bozdu: Bana para verdiğini ispatlasın!
Şarkıcı Özcan Deniz ve ailesi arasında sular durulmuyor. Özcan Deniz'in X ve YouTube adreslerinin elinden alındığını duyurması sonrası şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz şoke eden açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, başta ağabeyi olmak üzere ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Özcan Deniz, dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Ağabeyi de Özcan Deniz'e dava açtığını açıklamıştı.
"KİMSENİN ÖZCAN'DAN PARA İSTEDİĞİ YOK"
Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz, Gel Konuşalım programına telefonla bağlandı ve yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.
Ercan Deniz, "Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim 'yayınlama' diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki? Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı" dedi.
"EVLİLİĞİNİ BİLE YÖNETEMEDİ"
En son dün Özcan Deniz ile konuştuğunu söyleyen Ercan Deniz, "150 milyonum çalındı' diye başladı. Sonra şirkete kendi ekipleri geldi, şirkete borçlu çıktı bu sefer. Sonra 'kusura bakma kardeşim çalışamayacağız' dedim. Özcan beyin sadece dizideki karakterlerinden dolayı Özcan Deniz diyoruz. Evliliğini bile bir sene yönetememiş birinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.
"BENİ TEHDİT ETTİ"
''Eşini yanına alıyor başkası da yok diyor o zaman sen aileni silmişsin" diyen Ercan Deniz, "Hiçbir aile birbirleriyle görüşmüyor. Bugüne kadar bana para verdiğini ispatlasın. Samar hanımın ailede söz hakkı bile yoktur. Ben Özcan beyle kavga ederken Samar yemek paylaşıyor. Ailede kimse kimseyle görüşmüyor. Özcan'ın bu yaptığı durumdan dolayı aile diye bir şey kalmadı. Mahkeme şubat ayında. Beni hayranlarına linç ettirmekle tehdit etti'' ifadelerini kullandı.
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