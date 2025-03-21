Özcan Deniz'in eşi hastaneden paylaştı: Şarkıcı anjiyo oldu

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.



Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.



Özcan Deniz bugün anjiyo oldu. Deniz'in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaşım yaptı. Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" dedi.

