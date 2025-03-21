Özcan Deniz'in eşi hastaneden paylaştı: Şarkıcı anjiyo oldu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden Özcan Deniz geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Kalp spazmı geçirdiğini açıklayan şarkıcı anjiyo oldu.

Özcan Deniz'in eşi hastaneden paylaştı: Şarkıcı anjiyo oldu

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren , annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.

Özcan Deniz bugün anjiyo oldu. Deniz'in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaşım yaptı. Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" dedi.

Özcan Deniz'in eşi hastaneden paylaştı: Şarkıcı anjiyo oldu - 1

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Öte yandan son paylaşımında "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın" ifadelerini kulandı. Ünlü sanatçı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"

Tartışmalar devam ederken Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Deniz, eşi Samar Dadgar, oğlu ve dostlarıyla birlikte poz verdi.

Özcan Deniz'in eşi hastaneden paylaştı: Şarkıcı anjiyo oldu - 2

'in kız kardeşi Sibel Semerci de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Deniz'in eşi Samar Dadgar ise "aile" notuyla paylaşım yaptı.

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