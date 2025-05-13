Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı
Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, 52 yaşına bastı. Özge Çevik de eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Komedyen Tolga Çevik, dün İzmir'deki Tolgshow gösterisini sağlık sorunları sebebiyle ertelemişti. Yapılan açıklamada; Çevik’in sahne performansını doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı bildirilmişti.
"52'YE ADIM ATTI NAR TANESİ"
Ünlü ismin sağlık durumu merak edilirken eşi Özge Yılmaz Çevik'ten paylaşım geldi.
12 Mayıs 1974 doğumlu eşinin doğum gününü kutlayan Özge Çevik, paylaşımına "Belinde kablolarla 52’ye adım attı nar tanesi" notunu düştü.
"EŞİMLE TANIŞTIĞIMIZ GÜN EVLENMEYE KARAR VERDİK"
Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Yılmaz’la evli olan Tolga Çevik, daha önce katıldığı bir programda eşiyle tanıştıkları gün evlenmeye karar verdiklerini açıklamıştı.
Ünlü isim, "O gün 10'uncu dakika içinde… Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?’ dedim. ‘Biliyorum’ dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir” demişti.
Özge-Tolga Çevik çiftinin Tuna ve Tan adında iki çocuğu bulunuyor.
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