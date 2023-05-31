Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz yaz Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Gürel ile Çayoğlu'nu ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı.
"HEP BÖYLE BAKARIM"
Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden Çayoğlu, bugün 36 yaşına bastı.
Özge Gürel de nikah pozlarından birini paylaşarak eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Hep böyle bakarım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"
Özge Gürel, daha önce verdiği bir röportajda evliliği ile ilgili "Mutlu ilişkinin bir sırrı var mı bilmiyorum. Önce kendini tanımalı insan. Biz Serkan ile birlikte büyüdük, hâlâ daha büyüyoruz. Birbirimizi keşfettik" demişti.