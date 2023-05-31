Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim

"BİRBİRİMİZİ KEŞFETTİK"

Özge Gürel, daha önce verdiği bir röportajda evliliği ile ilgili "Mutlu ilişkinin bir sırrı var mı bilmiyorum. Önce kendini tanımalı insan. Biz Serkan ile birlikte büyüdük, hâlâ daha büyüyoruz. Birbirimizi keşfettik" demişti.

