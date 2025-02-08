Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'ndan sürpriz kutlama

Yedi yıllık aşklarını 2022 yılında nikahla taçlandıran Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden Gürel, 38 yaşına girdi. Gürel'in doğum gününü sette kutlayan Çayoğlu, mutluluklarını da takipçileriyle paylaştı.

Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'ndan sürpriz kutlama

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

2022 yazında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı.

Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'ndan sürpriz kutlama - 1

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çiftten Özge Gürel, 5 Şubat'ta 38 yaşına bastı. Serkan Çayoğlu da eşi Gürel’in oynadığı dizinin setine giderek sürpriz yaptı.

Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'ndan sürpriz kutlama - 2

Ardından romantik bir paylaşım yapan Serkan Çayoğlu, eşinin fotoğraflarını paylaştı ve ''Ne büyük şans. İyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz. Ama sen hep bilirsin. İyi ki varsın'' notunu düştü.

Ünlü çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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