Özge Gürel'e eşi Serkan Çayoğlu'ndan sürpriz kutlama

Ardından romantik bir paylaşım yapan Serkan Çayoğlu, eşinin fotoğraflarını paylaştı ve ''Ne büyük şans. İyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz. Ama sen hep bilirsin. İyi ki varsın'' notunu düştü.

Ünlü çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.