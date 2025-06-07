Özge Özacar'ın Venedik paylaşımlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik tatilinden paylaşım yaptı.

Özge Özacar'ın Venedik paylaşımlarına beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Görkem karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özacar, sevgilisiyle birlikte 'e gitti.

30 yaşındaki oyuncu, son olarak Cannes Film Festivali’nde boy göstermişti.

Özge Özacar'ın Venedik paylaşımlarına beğeni yağdı - 1

Oyuncu, sevgilisi Oğuz Özmen ile romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Özacar, tarzıyla da beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan muhabirlere tepki

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'dan muhabirlere tepki

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Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde

Özge Özacar, Venedik Film Festivali'nde

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