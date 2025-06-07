Özge Özacar'ın Venedik paylaşımlarına beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Özge Özacar, Venedik tatilinden paylaşım yaptı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Görkem karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özacar, sevgilisiyle birlikte Venedik'e gitti.
30 yaşındaki oyuncu, son olarak Cannes Film Festivali’nde boy göstermişti.
Oyuncu, sevgilisi Oğuz Özmen ile romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Özacar, tarzıyla da beğeni topladı.
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