Özge Özder'den Sinan Güleryüz paylaşımı: Çok zorlu bir süreç

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Gecenin Ucunda' dizisinde 'Sara' karakterine hayat veren Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz, apandist ameliyatı oldu. Özder, eşinin son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Özge Özder'den Sinan Güleryüz paylaşımı: Çok zorlu bir süreç

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenen ve Eva Luna adında bir kızı bulunan oyuncu Özde Özder, eşinin apandist ameliyatı olduğunu duyurdu.

"2 SAATLİK AMELİYAT, KARINDA 3 DELİK"

Hastane odasında eşi Sinan Güleryüz ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Özge Özder, "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi" ifadelerini kullandı.

Özge Özder'den Sinan Güleryüz paylaşımı: Çok zorlu bir süreç - 1

Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftine hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları geldi.

Özge Özder'den Gecenin Ucunda itirafı

Özge Özder'den Gecenin Ucunda itirafı

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2021'DE ANNE-BABA OLDULAR

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Güleryüz ile Özge Özder, kızları Eva Luna'yı 2021'in şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.

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