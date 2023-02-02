Özge Özder'den Sinan Güleryüz paylaşımı: Çok zorlu bir süreç

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenen ve Eva Luna adında bir kızı bulunan oyuncu Özde Özder, eşinin apandist ameliyatı olduğunu duyurdu.

"2 SAATLİK AMELİYAT, KARINDA 3 DELİK"



Hastane odasında eşi Sinan Güleryüz ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Özge Özder, "2 saatlik ameliyat, karında 3 delik, yatakta 1 hafta zorlu süreç, verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi" ifadelerini kullandı.

Özge Özder-Sinan Güleryüz çiftine hayranlarından "Geçmiş olsun" mesajları geldi.

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2021'DE ANNE-BABA OLDULAR

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Güleryüz ile Özge Özder, kızları Eva Luna'yı 2021'in şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.