Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu kare

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk , mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı. Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.

"EVDE KALMAYI TERCİH ETTİM"



Öte yandan kendisi gibi oyuncu eşi Burak Yamantürk ile geçtiğimiz haftalarda bir davete katılan Özge Özpirinçci, kızları Mercan ile ilgili aldıkları kararı açıklamıştı.



Burak Yamantürk, "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz. Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" demişti.

