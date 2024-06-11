Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu kare

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Özge Özpirinçci, eşiyle romantik pozunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk dolu pozu büyük ilgi gördü.
"EVDE KALMAYI TERCİH ETTİM"
Öte yandan kendisi gibi oyuncu eşi Burak Yamantürk ile geçtiğimiz haftalarda bir davete katılan Özge Özpirinçci, kızları Mercan ile ilgili aldıkları kararı açıklamıştı.
Burak Yamantürk, "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz. Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" demişti.
Şimdilerde Sandık Kokusu adlı dizide başrol oynayan Özge Özpirinçci de eşini "O çalışsaydı ben evde olacaktım" sözleriyle onaylamıştı.
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