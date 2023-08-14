Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu pozlar

Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özge Özpirinçci, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, ilişkilerinin 10. yılını kutladı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu pozlar

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı.

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım 2022 tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu pozlar - 1

10 YILLIK MUTLULUK

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Özpirinçci ile Yamantürk, birlikteliklerinin 10. yılı için yakın arkadaşları Umut Evirgen'e romantik pozlar verdi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk dolu pozlar - 2

Burak Yamantürk, eşiyle pozunu "Bu bir aşk hikayesi" notunu düşerken, Özge Özpirinçci de "10 yıl mı?" ifadelerini kullandı.

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