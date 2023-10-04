Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten İtalya pozu

"ÖZGE İLE MERCAN İÇİN EVLENDİK"

Öte yandan Burak Yamantürk, birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim."