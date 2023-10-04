Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten İtalya pozu

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, İtalya tatiline çıktı. İtalya sokaklarından paylaşım yapan Özge Özpirinçci, eşi Yamantürk ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin romantik pozu kısa sürede büyük ilgi gördü.
"ÖZGE İLE MERCAN İÇİN EVLENDİK"
Öte yandan Burak Yamantürk, birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:
“Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim."
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