Özge Özpirinçci: Michael Jackson’ı ben oynamalıyım

‘Pop müziğin kralı’ unvanlı şarkıcı Michael Jackson’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor.



2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin bu sene başlayacağı açıklandı. Filmde Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı henüz bilinmezken, oyuncu Özge Özpirinçci’nin hayranları Twitter’da akım başlatarak “Projede Özge yer alsın” şeklinde etiket oluşturdu.



“TABİİ Kİ BEN OYNAMALIYIM”



Kısa sürede gündem olan etikete oyuncu da kayıtsız kalmadı ve şu açıklamayı yaptı:



“Michael Jackson’ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson’ı tabii ki de ben oynamalıyım.”

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEYEN YANLARI İŞLENECEK



Öte yandan Michael Jackson filminin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin ünlü pop ikonunun daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı. Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz bilinmiyor.