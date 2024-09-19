Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun kocacığım

Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.



Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Özge Özpirinçci, evlilik yıl dönümü için paylaşım yaptı.