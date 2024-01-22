Özge Özpirinçci'den makyajsız video: Takipçilerinden tavsiye istedi

Oyuncu Özge Özpirinçci, makyajsız bir video paylaştı. Canlandırdığı karakter için botoks yaptırdığını söyleyen ünlü isim, hızlı çöken göz altları için takipçilerinden tavsiye istedi.

Özge Özpirinçci'den makyajsız video: Takipçilerinden tavsiye istedi

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturan ve aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci, doğallıyla adından söz ettiriyor.

Saçlarını boyatmayan, estetik müdahalelerden hoşlanmadığını her fırsatta dile getiren ünlü isim, şimdilerde Demet Akbağ ile başrolleri paylaştığı "Sandık Kokusu" adlı dizide "Karsu" karakterine hayat veriyor.

Özge Özpirinçci'den makyajsız video: Takipçilerinden tavsiye istedi - 1

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özge Özpirinçci, makyajsız şekilde kamera karşısına geçti.

Dizideki karakteri için saçındaki beyazları boyattığını ve yaptırdığını anlatan Özpirinçci, hızlı çöken göz altları için takipçilerinden tavsiye istedi.

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