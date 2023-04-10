Özge Özpirinçci'den Mercan ve Burak Yamantürk paylaşımı

'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuşmuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını vermişti.
EŞİ VE KIZINI FOTOĞRAFLADI
Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve vaktini kızıyla geçiren Özpirinçci, eşi ve kızının oynadığı anları paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Ay Mercan aynı baba" notunu düştü.
BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Mercan'ın babası Burak Yamantürk'e benzerliği ile ilgili yorum yağdı.
Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşının paylaşımına "Ama gamzeleri aynı sen aşkım" yorumunu yaparken, spor spikeri Ayşe Serem Tan da "Aslında seni de andırıyor ya. Dikkatli bakınca, aşırı dikkatli" ifadelerini kullandı.
Özge Özpirinçci de Ayşe Serem Tan'a "Gözleri kıs ve şaşı bak" cevabını verdi.
MUTLULUK POZU
Öte yandan geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşları Nail Gönenli ve Umut Evirgen ile bir araya gelen ünlü çiftten Burak Yamantürk, eşiyle verdiği pozu kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.