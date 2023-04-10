Özge Özpirinçci'den Mercan ve Burak Yamantürk paylaşımı

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ



Mercan'ın babası Burak Yamantürk'e benzerliği ile ilgili yorum yağdı.



Berrak Tüzünataç, yakın arkadaşının paylaşımına "Ama gamzeleri aynı sen aşkım" yorumunu yaparken, spor spikeri Ayşe Serem Tan da "Aslında seni de andırıyor ya. Dikkatli bakınca, aşırı dikkatli" ifadelerini kullandı.



Özge Özpirinçci de Ayşe Serem Tan'a "Gözleri kıs ve şaşı bak" cevabını verdi.



MUTLULUK POZU



Öte yandan geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşları Nail Gönenli ve Umut Evirgen ile bir araya gelen ünlü çiftten Burak Yamantürk, eşiyle verdiği pozu kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sunmuştu.