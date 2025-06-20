Özge Özpirinçci'den tatil pozları
Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile mutlu bir evliliği olan Özge Özpirinçci, eşi ve kızıyla birlikte Bodrum'a gitti. Ünlü isim, tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.
Yıllar önce yayınlanan "Tatar Ramazan" adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, aynı yıl 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yaz sezonunu açtı. Tatil için Bodrum'a giden Özge Özpirinçci kızıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
"YAKALANDIM"
Son olarak Sandık Kokusu adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, kızı kucağındayken çektiği fotoğrafa "Yakalandım" notunu düştü.
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