Özge Ulusoy'dan evlilik cevabı: Bir acelemiz yok

"Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusunu da yanıtlayan Ulusoy, "İnsanın yaşı ilerledikçe daha kendi alanına sahip çıkmak istiyor. Ama bizim ortak da paylaşımımız çok. O yüzden evlilik olacak tabi bir yerde ama bunun için bir acelemiz, korkumuz, endişemiz yok" dedi.

"ÖZEL HAYATIMIZ ÖZEL KALSIN İSTİYORUZ"



Öte yandan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusuna "Buna çok cevap verdim ama yineleyeyim...Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim... İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil tercih de etmiyor zaten... Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan erkek... Bana bunu soracağınıza sürekli göz önünde olmaya çalışan erkeklere neden böylesin diye sormanız daha mantıklı bence" yanıtını vermişti.