Özge Ulusoy'dan evlilik cevabı: Bir acelemiz yok
Ünlü manken Özge Ulusoy, yaklaşık 6,5 yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Ulusoy, sevgilisi Çolakoğlu'ndan evlilik teklifi alıp almadığı sorusunu yanıtladı.
Modellik kariyeri ve yıllar içinde geçirdiği değişimle gündemden düşmeyen Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, bir davette görüntülendi. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ulusoy, sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı sorusunu yanıtladı.
"ÖYLE BİR ŞEY OLMADI"
42 yaşındaki Özge Ulusoy, "Evlilik teklifi geldi mi?" sorusuna "Yok öyle bir şey olmadı daha. Sonrasında bakacağız, göreceğiz" diye yanıt verdi.
"EVLİLİK TABİ Kİ OLACAK"
"Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusunu da yanıtlayan Ulusoy, "İnsanın yaşı ilerledikçe daha kendi alanına sahip çıkmak istiyor. Ama bizim ortak da paylaşımımız çok. O yüzden evlilik olacak tabi bir yerde ama bunun için bir acelemiz, korkumuz, endişemiz yok" dedi.
"ÖZEL HAYATIMIZ ÖZEL KALSIN İSTİYORUZ"
Öte yandan Özge Ulusoy, geçtiğimiz aylarda "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusuna "Buna çok cevap verdim ama yineleyeyim...Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim... İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil tercih de etmiyor zaten... Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan erkek... Bana bunu soracağınıza sürekli göz önünde olmaya çalışan erkeklere neden böylesin diye sormanız daha mantıklı bence" yanıtını vermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Özge Ulusoy
- N-Life Magazin