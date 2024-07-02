Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın

Modellik kariyeri ve yıllar içinde geçirdiği değişimle gündemden düşmeyen Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Çolakoğlu'nun doğum gününe özel bir video hazırlayan ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.

Ünlü çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Ulusoy'dan mahkeme öncesi paylaşım: Babam dönmeyecek biliyoruz

Özge Ulusoy'dan mahkeme öncesi paylaşım: Babam dönmeyecek biliyoruz

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...