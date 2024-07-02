Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın

Modellik kariyeri ve yıllar içinde geçirdiği değişimle gündemden düşmeyen Özge Ulusoy , uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

Çolakoğlu'nun doğum gününe özel bir video hazırlayan ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.



Ünlü çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.