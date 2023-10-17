Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada karar belli oldu

İLK DURUŞMADA TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI

Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.