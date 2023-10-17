Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada karar belli oldu

Elif Nasır, 4 Aralık 2022’de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’a aracıyla çarptı.
Kazada ağır yaralanan avukatlık yapan emekli albay Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TUTUKSUZ YARGILANMIŞTI
Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Haydar Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ
Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve Haydar Ulusoy'un kızı manken Özge Ulusoy katıldı. Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.
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