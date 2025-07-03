Özge Yağız'dan tatil pozu

Yemin dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Özge Yağız, tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Özge Yağız'dan tatil pozu

Son olarak Safir adlı dizide başrol oynayan Özge Yağız, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Özge Yağız, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

İlk olarak Sahipsizler'de başrol oynayan sevgilisi ile Karadağ'a giden Özge Yağız, şimdilerde deniz kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Yeni sezonda Gözleri Karadeniz adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Özge Yağız'dan tatil pozu - 1

Siyah mayosunu beyaz renkli şifon kimonosuyla kombinleyen 27 yaşındaki Özge Yağız'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Burak Berkay Akgül ile Özge Yağız'dan aşk dolu pozlar

Burak Berkay Akgül ile Özge Yağız'dan aşk dolu pozlar

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