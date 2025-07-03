Özge Yağız'dan tatil pozu

Son olarak Safir adlı dizide başrol oynayan Özge Yağız, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu Burak Berkay Akgül ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Özge Yağız, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

İlk olarak Sahipsizler'de başrol oynayan sevgilisi ile Karadağ'a giden Özge Yağız, şimdilerde deniz kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Yeni sezonda Gözleri Karadeniz adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.