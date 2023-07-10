Özgü Namal: 5 dakika içinde hayatım sonsuza kadar değişti

Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirmişti.
Namal, eşi ve çocuklarıyla Köyceğiz'de gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Ancak Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
SAHNEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI
Eşinin vefatı sonrası çocukları Nefes ve Elem ile İstanbul'a dönen ve yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu, Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu.
"SEVDİĞİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"
Sahnede yaşadıklarını anlatan Özgü Namal, "Biliyor musunuz hayat 5 dakika. 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Moralinizi bozmak ve sizi dibe düşürmek istemiyorum ama bunu bilin. Hayatınızın, sevdiğinizin kıymetini bilin olur mu?" dedi.
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