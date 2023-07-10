Özgü Namal: 5 dakika içinde hayatım sonsuza kadar değişti

"SEVDİĞİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Sahnede yaşadıklarını anlatan Özgü Namal, "Biliyor musunuz hayat 5 dakika. 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Moralinizi bozmak ve sizi dibe düşürmek istemiyorum ama bunu bilin. Hayatınızın, sevdiğinizin kıymetini bilin olur mu?" dedi.