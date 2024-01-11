Özgü Namal-Mehmet Ferman Doğan aşkı bitti

2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenen Özgü Namal, Muğla'da yaşayan çiftten Oral, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Eşinin ani ölümü sonrası Köyceğiz'deki evii kapatan ünlü isim, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü.
6 AY ÖNCE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Uzun bir aradan sonra "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal, geçtiğimiz ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"HOŞÇA KAL İKİ GÖZÜM"
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Doğan, sosyal medya hesabından yayınladığı "Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Allah yar ve yardımcı olsun" notuyla Özgü Namal'a veda etti.
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