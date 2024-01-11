Özgü Namal-Mehmet Ferman Doğan aşkı bitti

6 AY ÖNCE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Uzun bir aradan sonra "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal, geçtiğimiz ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

"HOŞÇA KAL İKİ GÖZÜM"

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Doğan, sosyal medya hesabından yayınladığı "Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal. Allah yar ve yardımcı olsun" notuyla Özgü Namal'a veda etti.