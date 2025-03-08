Özgü Namal yıllar sonra ilk kez anlattı: Acıların en büyüğünü yaşadım

Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten Nefes ile Elem Su adında iki çocuk dünyaya getirmişti. Köyceğiz'de gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü çiftten Ahmet Serdar Oral, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oral'ın ani ölümü sonrası çocuklarıyla İstanbul'a dönen ve yeni bir hayat kuran Özgü Namal, eşinin vefatıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.

"EŞİMİN KAYBI ÇOK ZOR VE AĞIRDI" Uzun yıllar sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu, kapak yıldızı olduğu Instyle dergisine yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:



"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese şunu söyledim: Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım…"

Ahmet Serdar Oral ve çocukları

"KENDİMİZİ KÖY HAYATININ İÇİNDE BULDUK" Özgü Namal, oyunculuğa 9 yıl ara verip Köyceğiz'e yerleştiği dönemle ilgili ise "Her şeyden uzaklaşma hissi uzun zaman önce gelmişti, bir müddet bunu sindirmekle uğraştım. Sonrası hayatın akışı… Eşimle tanışmam, o süreçte babamın kaybı, arkasından 6 ay sonra hamile kalmam… Çocukları şehir dışında büyütmeye karar vermemiz derken süreç öyle aktı ve biz kendimizi köy hayatının içinde bulduk. Doğada çocuk büyütmek olağanüstü bir deneyimdi. Hem başka türlü bir kadına, hem anneye dönüşmek, hem eşliği deneyimlemek, hem de şöhretin yükünden kurtulup ara vermek dönüştüren bir deneyime yol açtı" ifadelerini kullandı.